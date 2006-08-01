Томенко звернувся з листом до ЗМІ

Голова парламентського Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Микола ТОМЕНКО звернувся з листом до керівників засобів масової інформації з проханням приділити більшу увагу вітчизняній туристичній сфері та максимально сприяти висвітленню туристично-курортних можливостей в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Рішення про звернення до засобів масової інформації було прийнято під час круглого столу, який відбувся 26 липня за участі представників органів державної влади, що опікуються проблемами розвитку туристичної галузі, провідних туроператорів та експертів цієї сфери.

У своєму листі до ЗМІ М.ТОМЕНКО звернув увагу на одну з головних, на його погляд, проблем вітчизняної туристичної галузі – на відсутність об’єктивної інформації в Україні та особливо за її межами про туристичні можливості нашої країни. На переконання голови комітету, підтримка українських засобів масової інформації в цьому питанні сьогодні вкрай необхідна, особливо на фоні того, що протягом останніх п’яти років закордонними ЗМІ часто спостерігаються намагання створити негативний імідж відпочинку на українських курортах. «Так, початок нинішнього літнього туристичного сезону у медіа сусідніх держав охарактеризувався масовою інформаційною кампанією, під час якої поширювалися повідомлення про несприятливу політичну, економічну, санітарно-епідеміологічну ситуацію в нашій країні, зокрема у Криму», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він також звернув увагу на досить велику конкуренцію на світовому туристичному ринку. «Тому подальший розвиток вітчизняної туристичної галузі залежить від комплексної та планомірної реалізації стратегії створення привабливого іміджу українського турпродукту, його розгорнутої реклами на внутрішньому та зовнішньому туристичному ринку», - вважає голова профільного парламентського комітету.

М.ТОМЕНКО нагадав, що Україна займає одне з провідних місць у Європі за рівнем забезпеченості цінними природними та історико-культурними ресурсами. «Успіх української туристичної галузі полягає передовсім у потужній інформаційній підтримці. Тому сподіваюся, що спільними зусиллями ми зможемо привернути увагу наших співвітчизників та закордонних гостей до туризму і відпочинку в Україні”, - підсумував М.ТОМЕНКО.