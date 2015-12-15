Поліція назвала основну версію вибуху у відділенні "Нової пошти" у Дніпропетровську (фото)

Як повідомила прес-секретар обласного управління Національної поліції Ганна Старчевська, правоохоронцям надійшла інформація про два вибухи у відділенні №28 "Нової пошти", передає місцевий сайт 056.

Зазначається, що близько 12:40 на місце події прибули співробітники вибухотехнічної служби.

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Начальник Індустріального райвідділку поліції Руслан Панчишин зазначає, що вік потерпілого встановити поки не вдається. "На тілі - фірмовий одяг поштового оператора", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу директор філії "Нової пошти" відмовляється давати коментарі.

За словами заступника начальника управління Нацполіції в Дніпропетровській області Сергія Манзи, основна версія правоохоронців - самогубство.

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні у Дніпропетровську близько 12 години у відділенні "Нової пошти" вибухнула граната, загинув чоловік.