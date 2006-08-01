У Донецьку за тиждень вилучено 125 ігрових автоматів

У Донецьку за минулий тиждень в результаті перевірок, у 47 суб`єктів підприємницької діяльності, які займаються гральним бізнесом, вилучено 125 ігрових автоматів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

"За минулий тиждень було перевірено 47 суб`єктів підприємницької діяльності. На жаль, більш ніж у половини виявлені порушення. На відповідальне зберігання вилучено 125 ігрових автоматів, із них в салонах - 57, на ринках - 24, на торгових точках – 32 і на вулиці –12", - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, автомати вилучені в зв`язку з тим, що суб`єкти підприємницької діяльності, яким автомати належать, не платили податки, працюють без дозволу і патенту, не забезпечують санітарні умови.

"Коли до них приходить перевірка, говорять, що забув купити патент. Автомати розташовані в підвалі, місце ні для чого не пристосоване, в якому хороший господар собаку тримати не буде", - додав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він підкреслив, що підприємці, у яких вилучені ігрові автомати, "свої питання вирішуватимуть через суд", і "ми жорстко боротимемося з порушниками законодавства".