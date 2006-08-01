Кримська влада вирішила забудувати Тузлу

Кримська влада сьогодні на позачерговому засіданні Ради міністрів АРК затвердила комплекс заходів щодо зміцнення острова Коса Тузла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Ради міністрів.

За інформацією прес-служби кримського уряду, заходи щодо зміцнення Коси Тузла проводитимуться у зв`язку з тим, що на Косі "склалася надзвичайна ситуація, пов`язана з інтенсивними процесами розмиву території і деформацією південно-східного краю острова". У ході заходів планується будівництво вертолітного майданчика; "ухвалення невідкладних заходів щодо інженерного захисту Тузли у складі першочергових берегоукріплювальних робіт"; проектно-дослідницькі роботи і будівництво автомобільної дороги з твердим покриттям до південно-східної частини острова; проектно-дослідницькі роботи і будівництво житла для офіцерських сімей на Косі Тузла, а також розробка техніко-економічного обгрунтування будівництва основних морських берегоукріплювальних споруд.

За інформацією прес-служби, загальна сума фінансування комплексу заходів щодо зміцнення острова Коса Тузла з коштів субвенції Державного бюджету становить 15 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН. Коса Тузла розташована в Керченській протоці поперек акваторії. Рівень води в протоці постійно коливається, тому розміри коси не постійні. Її довжина становить від 6,5 до 7,0 км, ширина – близько 500 м. На острові розташовані пансіонати Керченського торгового порту і риболовецького комбінату, інфраструктура прикордонної охорони.

29 вересня 2003 року Росія розпочала будівництво греблі в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) в напрямку міста Керч до українського острова Тузла. Уряд України розцінив будівництво греблі як посягання на суверенітет держави.

Будівництво греблі було припинене 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.