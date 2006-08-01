Кримська влада вирішила забудувати Тузлу
Коштом Держбюджету
Кримська влада сьогодні на позачерговому засіданні Ради міністрів АРК затвердила комплекс заходів щодо зміцнення острова Коса Тузла.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Ради міністрів.
За інформацією прес-служби кримського уряду, заходи щодо зміцнення Коси Тузла проводитимуться у зв`язку з тим, що на Косі "склалася надзвичайна ситуація, пов`язана з інтенсивними процесами розмиву території і деформацією південно-східного краю острова". У ході заходів планується будівництво вертолітного майданчика; "ухвалення невідкладних заходів щодо інженерного захисту Тузли у складі першочергових берегоукріплювальних робіт"; проектно-дослідницькі роботи і будівництво автомобільної дороги з твердим покриттям до південно-східної частини острова; проектно-дослідницькі роботи і будівництво житла для офіцерських сімей на Косі Тузла, а також розробка техніко-економічного обгрунтування будівництва основних морських берегоукріплювальних споруд.
За інформацією прес-служби, загальна сума фінансування комплексу заходів щодо зміцнення острова Коса Тузла з коштів субвенції Державного бюджету становить 15 мільйонів гривень.
Довідка УНІАН. Коса Тузла розташована в Керченській протоці поперек акваторії. Рівень води в протоці постійно коливається, тому розміри коси не постійні. Її довжина становить від 6,5 до 7,0 км, ширина – близько 500 м. На острові розташовані пансіонати Керченського торгового порту і риболовецького комбінату, інфраструктура прикордонної охорони.
29 вересня 2003 року Росія розпочала будівництво греблі в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) в напрямку міста Керч до українського острова Тузла. Уряд України розцінив будівництво греблі як посягання на суверенітет держави.
Будівництво греблі було припинене 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.