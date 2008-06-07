На донецькій шахті врятували 5 гірників

На шахті в Донецькій області врятовані 5 гірників, які були заблоковані у виробці після обвалення породи.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, близько 2-ї години ночі 7 червня на шахті "Добропільська" (ДП "Добропіллявугілля") на горизонті 450 метрів під час виконання прохідницьких робіт стався обвал порід крівлі. В результаті обвалення 5 гірників були заблоковані у виробці. Ніхто з них травмований не був.

Подача електроенергії на аварійну ділянку була припинена. Блоковані гірники обладнали укриття і підтримували телефонний зв`язок з прибулими на шахту рятувальниками. Подача повітря на ділянку, де знаходилися гірники, здійснювалася трубопроводом стисненого повітря.

Рятувальники зробили прохідку пошукової печі по правій стороні виробки і о 4.05 благополучно вивели п`ятеро шахтарів із зони обвалення. Всі врятовані знаходилися в задовільному стані.