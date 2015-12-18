Адвокат Савченко переконаний, що її обмін на затриманих в Україні ГРУшників відбудеться
11:36, 18 грудня 2015Суспільство
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Захист Надії Савченко переконаний, що її обмін на спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва відбудеться.
REUTERS
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив адвокат Савченко Ілля Новіков.
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"Ми впевнені, що такий обмін відбудеться. Не тому, що про це говорить Путін, ми зараз не дуже віримо, але є хід подій, вся логіка того, як розвивається ситуація навколо Савченко, з одного боку, і Александрова і Єрофєєва, з іншого боку, і та інформація, яку ми маємо з Києва, вона нам вселяє певну надію на те, що так і буде", - заявив Новіков.
Як повідомляв УНІАН, російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня 2016 року.
Раніше Путіна заявив, що можливий обмін Єрофєєва і Александрова на затриманих українців повинен бути рівноцінним.
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