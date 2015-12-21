Автомобіль екс-мера Києва Омельченка збив жінку на пішохідному переході і зник з місця події - поліція
Автомобіль колишнього міського голови Києва та чинного депутата Київської міськради Олександра Омельченка збив жінку на нерегульованому пішохідному переході і зник з місця події.
Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар ГУ Національної поліції в місті Києві Оксана Блищик.
«20 грудня близько 16.00 автомобіль «Volvo», який належить Омельченку (колишньому меру Києва та чинному депутату Київської міської ради - УНІАН), збив на нерегульованому пішохідному переході жінку, вік якої приблизно 45 років», - заявила речниця.
«З місця пригоди водій зник, не надавши потерпілій медичної допомоги і не викликавши на місце події правоохоронців. Але згодом повернувся. За кермом транспортного засобу перебував киянин 1954 року народження. Чоловік каже, що на момент вчинення автопригоди саме він перебував за кермом, а залишив місце подій, тому що йому стало зле», - зазначила Блищик.
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«Ми розпочали кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху), і в рамках цього провадження ми здійснюємо усі необхідні слідчі дії. Призначені експертизи, щоб встановити усі обставини цієї автопригоди», - підкреслила прес-секретар главку.
«У нас немає інформації про те, що жінка, яку збив «Volvo», померла. Вона зараз перебуває в 17-й лікарні», - додала Блищик.