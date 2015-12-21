У МВС обіцяють до кінця тижня налагодити роботу реєстру власників автомобілів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив в. о. директора головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

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Він зазначив, що наразі реєстр працює в тестовому режимі, але до кінця тижня планується налагодити його повноцінну роботу.

За словами Криклія, будь-який громадянин після необхідної авторизації зможе отримати інформацію про автомобіль, зареєстрований на ту чи іншу особу. Зокрема, запитувачеві на електронну пошту буде надано базову інформацію: марку автомобіля, рік його випуску та рік реєстрації, а також об'єм двигуна.

Водночас процес авторизації в системі передбачає надання запитувачем інформації стосовно себе, аби власник автомобіля також міг дізнатися, хто цікавився його автотранспортом.

Також Криклій додав, що невдовзі на вимогу громадських активістів буде скасована як обов'язкова опція дата народження особи при пошуку автомобіля, зареєстрованого на цю особу. Тобто, достатньо буде лише ввести прізвище, ім'я та по батькові.

Крім того, він додав, що на платній основі можна буде отримати доступ до розширених баз даних про автомобіль того чи іншого громадянина, наприклад, чи був цей автомобіль у ДТП.

Вартість витягу з реєстру рухомого майна в паперовому вигляді буде коштувати 60 грн, в електронному - 40 грн.

Також він додав, що в базі можна буде знайти автомобілі, зареєстровані не пізніше, ніж 4-5 років тому.

Як повідомлялося, на сайті МВС минулого тижня з'явився розділ доступу до реєстру власників транспортних засобів. Однак охочі скористатися базою скаржаться, що система не працює.