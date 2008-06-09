Серед тих, хто вижив у шахті ім. К.Маркса - жінка-медсестра

На єнакіївській шахті імені Карла Маркса рятувальники підняли на поверхню 6 з 21 знайденого сьогодні гірника, серед яких і жінка-медсестра.

Про це повідомив на брифінгу перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, який очолює Урядову комісію зі з`ясування причин аварії на шахті ім. К.Маркса.

Загалом, за його словами, піднято на поверхню 8 гірників (УНІАН: двох підняли вночі о 3.50. Сьогодні близько 12.00 рятувальники знайшли живими ще 21 гірника. За годину прес-служба Кабміну поквапилася повідомити, що їх уже піднято на поверхню).

За словами О.ТУРЧИНОВА, до знайдених гірників рятувальники спустили воду й ліки.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що поки він планує інформувати тільки про тих живих, з якими є зв`язок і яких підняли на поверхню, і поки не йдеться про зниклих безвісти.

«Поки не зупинені аварійно-рятівні роботи, ми не говоритимемо про зниклих безвісти та про загиблих», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ також пояснив, що гірники були розосереджені під землею в різних місцях і особливу проблему становлять ті, які встигли сісти в кліть, щоб піднятися на поверхню. За його словами, вибух був такої могутньої сили, що важко припустити, де зупинилася кліть.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно зі списком, вивішеним у конференц-залі шахти, на сьогодні на 10 ранку під землею перебували 35 гірників: на ділянці №41 – 8 осіб, на ділянці №55 – 5 осіб, на ділянці №72 – 3, на ділянці № 78 – 3, на ділянці шахтного транспорту – 10 осіб, на ділянці профілактичних робіт з техніки безпеки – 3 осіб, ділянці водовідливу – 3 осіб, у підземному медпункті – 1 медсестра.