Друга Лозінського і свідка "сафарі" застрелили на полюванні - ЗМІ

"У Голованівську пліткують про те, що напарник Олега Мірошниченка, житель Херсонської області, теж мисливець, нібито вистрілив у кущі, які заворушилися. Але в кущах був Мірошниченко", — розповів Сегодня місцевий житель Михайло Григорчук.

Місцеві жителі розповіли, що загиблий нібито був і на фатальному полюванні за участю Лозінського в 2009-му (після інциденту з Лозінським від важких травм помер місцевий селянин Валерій Олійник, екс-нардеп потрапив за ґрати і досі відбуває покарання, — ред.), але офіційно ім'я Олега Мірошниченка в тому скандалі ніде не спливало.

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У прес-службі кіровоградської поліції, не озвучуючи імен мисливців, підтвердили, що дійсно в Голованівському районі сталася трагедія на полюванні.

"За попередньою інформацією чоловіки полювали, але в результаті кількох пострілів одна з куль рикошетом влучила в голову одному з мисливців. На місце події було негайно викликано бригаду швидкої допомоги. Постраждалий мисливець помер по дорозі в лікарню, отримані рани виявилися несумісними з життям. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Вбивство з необережності", — розповіла спікер кіровоградського управління поліції Віталіна Бевзенко. Мисливцеві загрожує тюремний термін від 3 до 5 років.

Довідка УНІАН

16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області Віктор Лозінський, прокурор Голованівського району Євген Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський вбили місцевого жителя Валерія Олійника. За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу.

В квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Віктора Лозінського до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року за вбивство Валерія Олійника. Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах зменшив покарання Віктору Лозінському до 10 років ув'язнення.

3 червня цього року Бориспільський міськрайонний суд Київської області за клопотанням захисників засудженого прийняв рішення звільнити Віктора Лозінського з місць позбавлення волі через хворобу. 11 червня Віктор Лозінський за рішенням суду був звільнений з колонії. 12 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Лозінського затримали і доставили назад в колонію.