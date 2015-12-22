Тінь "Новоросії": експерт розповів про варіанти розвитку подій на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку координатор проекту Аналітичного центру Digests & Analytics Ukraine Вадим Хомаха висловив під час презентації аналітичної доповіді «Перспективи окупованого Донбасу» у благодійному фонді «Майдан закордонних справ».

«З початку «російської весни» в березні 2014 року політика України щодо самопроголошених утворень не відрізнялася послідовністю і передбачуваністю», - зазначив Хомаха.

Він додав, що Росія не змогла реалізувати свій проект «Новороссия» у південних і східних областях України, але їй вдалося створити зону постійної напруженості на Донбасі.

«Проект «Новороссия» у принципі був провалений, проте варіант поновлення цього проекту існує, він пов'язаний із розхитуванням України, що може призвести до загострення внутрішньополітичної ситуації в Україні», - сказав Хомаха.

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Він зазначив, що Росії вдалося втілити в життя концепцію «гібридної війни» на Донбасі.

На думку експерта, ситуація у регіоні увійшла у фазу «не-війни», коли кожна зі сторін не може досягти перемоги суто воєнним шляхом. За словами Хомахи, нежиттєздатність проекту «ДНР-ЛНР» в рамках існуючої території і нездатність їх до самофінансування та забезпечення продовольством може призвести до спроби розширити межі самопроголошених так званих «республік». Для цього Росія продовжує перекидати військову техніку, пальне та боєприпаси до лінії розмежування та проводить навчання підрозділів армійських корпусів «ДНР» і «ЛНР».

Також Хомаха зазначив, що в Україні немає чітко сформульованої політики стосовно внутрішньо переміщених осіб і спеціального органу, який би системно займався їхніми проблемами, що призводить до віддалення населення окупованих територій від України.

За його словами, відсутність активної владної політики щодо конфлікту на сході дезорієнтує українське суспільство та відсуває розв’язання проблеми Донбасу на невизначений термін.

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Крім того, Хомаха зазначив, що зараз в Україні відбувається фаза «не-війни».

«З одного боку, ми проводимо АТО, з іншого - кожного дня гинуть і отримують поранення українські військові. Якщо конфлікт буде тривати в такому стані й надалі, ми будемо мати декілька сотень людей вбитих і поранених впродовж року», - сказав він.

Хомаха також зауважив, що українська влада не розробила стратегію щодо ліквідації конфлікту на Донбасі. За його словами, найбільш вірогідний варіант - це продовження «не-війни».

«Це не найкращий, але і не найгірший варіант з тих, що можуть бути. В цей момент Україна, незважаючи на корупцію, зможе накопичувати сили і розбудовувати обороноздатну армію», - додав експерт.

Він також не виключив інтеграцію так званих «республік» в Україну на умовах, нав’язаних Росією.

«Цей варіант я вважаю абсолютно можливим, якщо будуть продавлені зміни до Конституції, запропоновані президентом Порошенком. Тоді буде фактично легалізовано існування цих республік, і будуть проведені вибори, це фактично легалізація. Конфлікт остаточно перейде у внутрішньоукраїнський, що призведе до усунення всіх перепон для скасування санкцій щодо Росії», - сказав експерт.

При цьому Хомаха наголосив, що громадянське суспільство має всіляко протидіяти такому варіанту розвитку подій.

На думку експерта, найприйнятнішим сценарієм може бути блокада окупованих територій на Донбасі та заморожування конфлікту на тривалий термін.

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«Я вважаю, що з точки зору України це найкращий варіант. Це все-таки однозначно вказівка, що у нас є агресор - Росія, що ми втратили частину території, але ми не несемо за неї відповідальності не формально, а по факту, і ми розбудовуємо таку економіку, яку хочемо. На жаль, на даний час я не бачу у влади України бажання іти на цей варіант», - сказав Хомаха.