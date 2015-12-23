Порошенко: в Криму почали культивувати антисемітизм

Про це глава держави повідомив під час виступу в ізраїльському парламенті (Кнессеті).

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За його словами, у Криму спостерігаються масові порушення прав людини, про що б’ють на сполох міжнародні правозахисні організації.

"Об’єктами репресивної машини Кремля стають всі незгодні з політикою окупаційної влади. В тому числі це й представники національних меншин. Єврейська громада Криму, яка нараховує близько 17 тисяч осіб, також може опинитися у цих жерлах. Адже окупанти зі знанням справи почали культивувати й антисемітизм. Вони навіть поставили пам’ятник Сталіну", - додав Порошенко.