Порошенко: в Криму почали культивувати антисемітизм
13:30, 23 грудня 2015Суспільство
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Президент України Петро Порошенко вважає, що єврейська громада Криму, яка нараховує близько 17 тисяч осіб, може стати об’єктом репресивної машини Кремля, оскільки на півострові почали культивувати антисемітизм.
REUTERS
Про це глава держави повідомив під час виступу в ізраїльському парламенті (Кнессеті).
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За його словами, у Криму спостерігаються масові порушення прав людини, про що б’ють на сполох міжнародні правозахисні організації.
"Об’єктами репресивної машини Кремля стають всі незгодні з політикою окупаційної влади. В тому числі це й представники національних меншин. Єврейська громада Криму, яка нараховує близько 17 тисяч осіб, також може опинитися у цих жерлах. Адже окупанти зі знанням справи почали культивувати й антисемітизм. Вони навіть поставили пам’ятник Сталіну", - додав Порошенко.
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