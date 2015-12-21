У Пензі відкрили перший в Росії центр пропаганди сталінізму

Як повідомляє "Пенза-Пресс", перший секретар пензенського обкому КПРФ Георгій Камнєв на відкритті центру 21 грудня зазначив, що центр займеться вивченням і модернізацією досвіду побудови соціалізму в СРСР.

"Ми вважаємо, що соціалізм, планова економіка, радянська економіка затребувані саме зараз, в XXI столітті", - зазначив він.

За словами Камнєва, робота центру буде поєднувати кілька напрямків. В рамках наукового напрямку вивчатиметься досвід СРСР і причини краху Радянського Союзу, історія Пензенської області 1925-1953 років, а також творчість самого Сталіна.

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Агітаційна робота центру буде включати підготовку публіцистичних матеріалів, проведення публічних акцій і пікетів.

"У рамках політичного напрямку буде проводитися підготовка законопроектів на основі досвіду СРСР, особливо в соціальній сфері, висунення громадських ініціатив реалізації лівої альтернативи влади, підготовка кадрів для управління в кризових ситуаціях. І, нарешті, четвертий напрям - культурний. Це вивчення і пропаганда культурної спадщини 1924-1953 років, пропаганда морально-етичних норм радянського суспільства та протидія розкладницькому впливу постмодернізму в культурі та мистецтві. Тільки радянський образ є альтернативою сучасній культурі споживання", - зазначив перший секретар обкому партії.

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Камнєв також анонсував низку проектів, які пройдуть в рамках роботи "Сталінського центру" в 2016 році: у березні та грудні плануються Сталінські читання, в травні комуністи мають намір розмістити портрети генералісимуса на бортах громадського транспорту, перетворивши автобуси в "сталінобуси". У червні розпочнуться екскурсії, присвячені сталінській архітектурі Пензи, а в липні пройде книжковий фестиваль, присвячений книгам про Сталіна.

За словами лідера пензенських комуністів, у січні розпочнеться робота наукової ради центру, в яку увійдуть викладачі пензенських вузів. Тоді ж планується присудити перші Сталінські премії студентам. Планується, що стипендії будуть одноразовими і будуть складати близько 5 тисяч рублів (близько 1650 гривень).

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"Премії присуджуватимуться за роботи, присвячені історії сталінського періоду. Насамперед, ми сподіваємося на участь у конкурсі студентів-істориків, це викликало зацікавленість. В цьому не буде ніякого політичного забарвлення", - підкреслив Камнєв.

Комуніст також не виключив, що премію може отримати робота з критикою політики Сталіна.

"Звичайно. Що в цьому такого особливого? Ми не будемо насолоджуватись тим, що є тільки одна позиція. Завдання полягає в тому, щоб визначити ті моменти, на які напирають основні противники Сталіна, але не в емоційному плані, а в науковому", - додав він.

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