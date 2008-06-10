Президент ліквідував ряд допоміжних органів (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів” від 9 червня.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, з метою оптимізації системи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених для забезпечення здійснення Президентом України його конституційних повноважень ліквідовуються Всеукраїнська студентська рада; Комісія з питань космічної діяльності; Стратегічна рада з розвитку державної політики; Національна рада з проблем ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.