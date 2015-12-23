На Чернігівщині поліція затримала дві вантажівки із 900 соснами та ялинками

Про це УНIАН повiдомили у секторі комунікацій Головного управління Нацiональної полiцiї в областi.

Згiдно з повiдомленням, на стацiонарному посту у с. Новоселiвка Чернiгiвського району полiцейськi, якi несли службу з нагляду за дорожнiм рухом зупинили вантажiвку "Man" з причепом. Транспортним засобом керував житель Варвинського району, вiн перевозив 500 сосен. Наданi водiєм документи викликали сумнiви у справжностi, вiд будь-яких пояснень чоловiк вiдмовився. Автомобiль доставлено до Чернiгiвського вiддiлення поліції для проведення перевiрки та з’ясування усiх обставин.

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Також учора у м. Щорс патрульнi зупинили автомобiль "Daf" пiд керуванням жителя м.Конотоп Сумської областi, який перевозив 400 ялинок без документiв. Транспорт i вантаж затримано, проводиться перевiрка.