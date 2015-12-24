В ОБСЄ розповіли про труднощі доступу до правосуддя для жителів окупованого Донбасу

Як йдеться в повідомленні місії, у своєму новому звіті вона висвітлила труднощі із доступом до правосуддя, що стоять перед особами, які проживають як на підконтрольних, так і непідконтрольних уряду територіях України в Донецькій і Луганській областях.

У звіті "Доступ до правосуддя в контексті конфлікту в Україні" відзначаються труднощі в участі в судових засіданнях, поданні судових позовів та отриманні доступу до основних документів, зокрема, свідоцтв про народження і смерті.

"Можливість всіх людей мати доступ до основних послуг у сфері юстиції та правосуддя є правом людини", – заявив Апакан.

У місії зазначають, що висновки, які містяться у звіті, ґрунтуються на зустрічах спостерігачів ОБСЄ з суддями, прокурорами, представниками громадянського суспільства та іншими суб'єктами.

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"Основна увага приділяється наслідкам захоплення будівель державних установ озброєними групами та подальшому переміщенню всіх послуг у сфері правосуддя та юстиції України з непідконтрольних на підконтрольні уряду території", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у звіті зазначено, що такий процес переміщення негативно позначився на здійсненні правосуддя українськими органами влади. Наприклад, у спостережній місії стверджують, що судам та органам прокуратури у підконтрольних уряду України районах Донбасу не вистачає кваліфікованих кадрів та необхідного обладнання, а судові справи були припинені або закриті через те, що основні матеріали справ залишаються в непідконтрольних районах або були знищені збройними угрупованнями.

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"Особи, які проживають на непідконтрольних уряду територіях, також стикаються з додатковими проблемами. Багато з них не отримують належним чином виклики та повідомлення про судові процеси через відсутність в цих районах поштових послуг. Навіть якщо особи отримують відповідні повідомлення, вони повинні зробити виснажливу і довгу подорож в суди, які перебувають у підконтрольних уряду районах. Крім того, відсутня можливість забезпечити виконання багатьох рішень суду на деяких непідконтрольних уряду територіях Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Спостерігачі ОБСЄ звертають увагу, що на окупованих територіях Донбасу були засновані паралельні "системи правосуддя", які функціонують поза правового поля України. "Спеціальної моніторингової місією, проте, було встановлено, що ці системи є непрозорими, піддаються постійним змінам, страждають від нестачі кваліфікованого персоналу і в багатьох випадках взагалі не здатні функціонувати", - наголошується в повідомленні.

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При цьому міжнародні спостерігачі відзначають, що найбільш серйозні побоювання викликає те, що і військовий конфлікт, і переміщення установ, що надають послуги у сфері юстиції та правосуддя, призвели до необґрунтованого позбавлення волі людей як на підконтрольних, так і на непідконтрольних уряду територіях.

"У світлі цих проблем СММ підкреслює першорядну важливість забезпечення всіх осіб доступом до правосуддя", – сказав Апакан.