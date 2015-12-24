Голову "Укравтодору" побили у власному кабінеті - Пивоварський

Про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на своїй сторінці у Facebook.

"Справа в тому, що нещодавно вони спробували залякати новопризначеного голову Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, оскільки той відмовився приймати у компанії роботу без перевірки, адже і обсяги робіт виглядали завищеними, і до якості їх виконання виникли питання. Тож "сумлінний підрядник" вирішив зайти "згори", - зазначив він.

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"На щастя, Андрій був в кабінеті не сам і з допомогою колег вдалося відбитися від нападників, які одразу після цього втекли. В Укравтодорі залишилося відео, на якому вони тікають від охорони", - пише Пивоварський.

За його словами, заяву в правоохоронні органи вже написано, закривавлений одяг передано як речовий доказ. "Ми чекаємо від слідства швидких і рішучих дій", - додав міністр.

Це шок. Важко повірити, що волонтери, які готові безкоштовно працювати, щоб Україна мала інше, світле майбутнє, і люди, ... Posted by Андрій Пивоварський - Andrii Pyvovarskyi on Thursday, December 24, 2015

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