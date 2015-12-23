Рада надала поліції повноваження регулювати придбання і використання зброї та вибухівки

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект №3225 в цілому з пропозиціями президента проголосували 237 народних депутатів.

Законом визначено, що до врегулювання на законодавчому рівні повноважень органів Міністерства внутрішніх справ органам Національної поліції надано повноваження видавати й анулювати відповідно до законодавства дозволи на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, порядок і на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, а також на відкриття та функціонування об'єктів, де вони зберігаються чи використовуються, діяльність стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення та мисливських стендів, підприємств і майстерень з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазинів, у яких здійснюється їхній продаж, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними і застосування.

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Передбачено, що оперативно-розшукові справи, заведені оперативними підрозділами МВС до набрання чинності законом "Про Національну поліцію", передаються утвореними в установленому порядку відповідними ліквідаційними комісіями до оперативних підрозділів Національної поліції з урахуванням їхньої компетенції.

Оперативні підрозділи Нацполіції приймають такі справи та набувають щодо них повноважень відповідно до закону "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінального процесуального кодексу.

Громадяни з числа колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які були звільнені зі служби за станом здоров'я, за віком, у зв'язку із скороченням штату, члени їхніх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їхнього навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років) мають право на медичне забезпечення у закладах охорони здоров'я МВС відповідно до умов, визначених законом "Про Національну поліцію".

Виші із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС і здійснювали навчання курсантів, слухачів, ад'юнктів і докторантів за державним замовленням з підготовки фахівців для потреб міліції, продовжують навчання та підготовку фахівців для Нацполіції в межах раніше доведеного державного замовлення для потреб міліції.

Курсанти, слухачі, ад'юнкти і докторанти денної форми навчання вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, що належить до сфери управління МВС, які на 6 листопада 2015 року мали спеціальні звання міліції, приймаються на службу до Національної поліції шляхом видання керівником відповідного вищого навчального закладу наказів про їхнє призначення на відповідні посади в цьому закладі з одночасним присвоєнням первинних спеціальних звань поліцейських.

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Працівники міліції, які станом на 6 листопада 2015 року працювали у вишах із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС, і виявили бажання проходити службу в Нацполіції на посадах, що заміщуються поліцейськими у таких навчальних закладах, за умови відповідності вимогам до поліцейських, визначеним законом "Про Національну поліцію", можуть бути прийняті на службу до поліції шляхом видання керівниками цих навчальних закладів (а стосовно керівників таких закладів – міністром внутрішніх справ) наказів про призначення на відповідні посади, що заміщуються поліцейськими. Ці особи набувають статусу поліцейських, відряджених до таких навчальних закладів із залишенням на службі в Національній поліції, і проходять службу відповідно до закону "Про Національну поліцію".

Закон визначає, що громадянам України з числа колишніх працівників міліції, які звільнені із служби в органах внутрішніх справ у зв'язку з виходом на пенсію та згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, житлова площа надається в першочерговому порядку.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.