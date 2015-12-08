Медовий місяць любові до гарних поліцейських закінчиться: українці будуть оцінювати якість їхньої роботи - Аваков

16:07, 08 грудня 2015
Суспільство
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Глава МВС України Арсен Аваков вважає, що медовий місяць любові народу до гарних поліцейських закінчиться.

Фото УНИАН

Про це він заявив під час публічного звіту, повідомляє "112 Україна".

За його словами, українці надалі будуть оцінювати якість їхньої роботи.

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"І я, і Хатія (Деконаїдзе - УНІАН) з ними зустрічаємося і всім про це говоримо. І не тільки говоримо. Ми караємо їх, і даємо нові тренінги, і трохи "піддавлюємо" їх", - сказав міністр.

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