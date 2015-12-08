Медовий місяць любові до гарних поліцейських закінчиться: українці будуть оцінювати якість їхньої роботи - Аваков

Про це він заявив під час публічного звіту, повідомляє "112 Україна".

За його словами, українці надалі будуть оцінювати якість їхньої роботи.

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"І я, і Хатія (Деконаїдзе - УНІАН) з ними зустрічаємося і всім про це говоримо. І не тільки говоримо. Ми караємо їх, і даємо нові тренінги, і трохи "піддавлюємо" їх", - сказав міністр.