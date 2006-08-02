До кінця тижня температура трохи знизиться

3 серпня за прогнозами синоптиків у західній половині України буде хмарно з проясненнями, дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с, вдень у Карпатах та на Закарпатті місцями сильні дощі. На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у західних областях вночі 12-17°; вдень 20-25°, на решті території вночі 14-19°, на півдні до 22°; вдень 28-33°, у північних областях 23-28°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

4-5 серпня в західних областях буде хмарно з проясненнями, дощі, грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с; вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на крайньому заході близько 20°.

На решті території очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише в північних та Вінницькій області 4 серпня місцями пройде короткочасний дощ, гроза; вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 15-20°, на півдні до 23°; вдень 28-33°, у південній частині місцями 35-37°.

6 серпня у східній половині країни, 7 серпня у східних областях утримається переважно суха та спекотна погода.

На решті території пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура поступово знизиться вночі до 11-17° (в західних областях до 7-13°), вдень до 21-27°; на півдні суттєво не зміниться, лише вдень 7 серпня спека спаде до 26-31°.

У м.Києві та столичній області 3 серпня буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, місцями слабкий град. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, при грозах поривчастий. Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°, по області вночі 14-19°, вдень 23-28°.

4-5 серпня утримається мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вночі та вранці 4 серпня місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

6-7 серпня часом очікуються дощі, грози. Температура поступово знизиться вночі до 12-17°, вдень до 22-27°.