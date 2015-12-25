У Полтаві активісти і депутати пробили дірку у дверях кабінету мера, вимагаючи продовжити роботу сесії (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, мер запропонував кандидатуру Оксани Деркач на посаду секретаря міської ради, що викликало негативну реакцію присутніх.

Через численні скандали і виступи без дозволу громадських активістів міський голова оголосив про перенесення сесійного засідання на 30 грудня.

Депутат Андрій Матковський заявив, що якщо сесія не буде продовжена, депутати оберуть секретаря самостійно, без присутності Мамая.

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Міський голова пояснив, що оголошення перерви в роботі сесії – його конституційне право. Після цього мер пішов у свій кабінет, однак деякі депутати і громадськість вирушили до його кабінету з вимогою продовжити сесійне засідання і розглянути питання про формування виконкому, затвердження заступників мера.

В результаті спроби пройти до кабінету мера, троє дверей, що ведуть із залу засідань до кабінету міського голови, були пошкоджені, одні з них вибив чоловік, який представився громадським активістом.

На місце події було викликано поліцію.

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Нагадаємо, в листопаді 2014 року народний депутат Сергій Каплін (висувався від Блоку Петра Порошенка) виламав двері до кабінету мера Полтави Мамая. Він очолював протестувальників, які вимагали прискорити терміни здачі соціального будинку в Полтаві. Правоохоронці не перешкоджали Капліну.