Турчинов пропонує Раді християнських церков України розглянути перехід святкування Різдва за Григоріанським календарем

Відповідну ініціативу Турчинов запропонував у блозі на своєму персональному сайті.

Секретар РНБО нагадав, що сьогодні за Григоріанським календарем, яким користується практично весь сучасний світ, святкують Різдво Христове. Він зазначає, що у Святому Письмі відсутня дата народження Христа, а відомо тільки, що "тоді була холодна пора року і бідна родина Спасителя, приїхавши до Віфлієму, змогла найти притулок тільки у хліву".

Турчинов зазначає, що лише у 431 році на Ефеському соборі було прийняте рішення про святкування Різдва Христового напередодні початку Нового року, саме 25 грудня. В ті часи це був наступний день після зимового сонцестояння, коли світло перемагає темряву, коли збільшується день та зменшується ніч.

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"Враховуючи недосконалість Юліанського календаря, Папа Григорій ХІІІ в 1582 році ввів більш точний, який отримав його ім‘я - Григоріанський. Причиною введення нового календаря було прагнення позбавитися значної невідповідності між астрономічним та календарним обліком часу, зокрема невідповідністю астрономічного та календарного часу зимового сонцестояння і весняного рівнодення. Так, з моменту запровадження Юліанського календаря і до ХVI століття ця невідповідність складала вже 10 днів. Зараз ця розбіжність вже близько 14 днів", - підкреслив секретар РНБО.

Він нагадує, що одного разу Україна та Росія перейшли з Юліанського на Григоріанський календар лише в 1918 році.

"Сьогодні жодна країна не живе за Юліанським календарем. Жодна. Юліанський календар залишився для визначення фіксованих календарних святкових дат тільки у деяких православних Церков, зокрема, в Росії, Україні та Білорусі. Хоча самі Церкви у своєму звичайному житті також послуговуються Григоріанським календарем", - додав секретар РНБО.

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За його твердженням, поступово багато європейських православних Церков також перейшли на Григоріанський календар (або відповідний йому до 2800 року Новоюліанський) у святкуванні свят із фіксованою датою, в першу чергу, Різдва Христового. Тому у Європі переважна більшість святкує Різдво 25 грудня за Григоріанським календарем, а не за Юліанським, в якому 25 грудня припадає на 7 січня.

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При цьому Турчинов висловлює думку, що пояснення користування Юліанським календарем тим, що він діяв за часів Христа, є історично некоректним, тому що в Давній Іудеї користувались місячним календарем, який зовсім не відповідає ані Юліанському, ані Григоріанському.

"Може, вже прийшов час і Україні перейти на святкування Різдва 25 грудня разом з більшістю цивілізованих країн? Але вирішувати це повинна, в першу чергу, Рада християнських церков України", - наголосив Турчинов.

Також він запропонував у перехідний період залишити святкування і 25 грудня, і 7 січня.