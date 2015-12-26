СБУ затримала бойовика "ЛНР", причетного до катастрофи Ан-26 і передачі пілота російським військовим

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у м. Суходільськ Луганської області затримано бойовика, причетного до збиття українською літака та захоплення пілота. Він входив до "9-ї роти Суходільського ополчення" ЛНР. Брав участь у бойових діях у районі населених пунктів Ізварине, Піонерське, Весела Гора і Королівка Луганської області.

«Саме його незаконним збройним формуванням було збито літак Ан-26, пілота якого терористи захопили і передали російським військовим», - йдеться в повідомленні.

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Бойовик утримується під вартою, буде відкрито кримінальне провадження за ст. 260 (створення незаконного збройного формування) КК України.

Тривають оперативно-слідчі дії.