Порошенко із родиною гуляли новорічним ярмарком на Софійській площі (фото)

Ввечері 26 грудня президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною та дітьми відвідали новорічний ярмарок на Софійській площі. Про це йдеться на сторінці глави держави у Facebook.

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Президент поспілкувався на ярмарку з людьми, привітав їх із прийдешнім Новим роком, а також придбав для онука сувенір в народному стилі – вишиту м’яку іграшку. Крім того, президентська родина символічно долучилася до оформлення головної ялинки Києва.

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"Дякую за енергетику, Києве! Дякую сотням українців, яких ми зустріли на площі. Ваша віра і ваша підтримка дуже важлива", - написав Порошенко.