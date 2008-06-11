Суд виправдав чотирьох "скнилівських" генералів (фото)

Апеляційний військовий суд Центрального регіону виправдав чотирьох колишніх керівників Військово-повітряних Сил України, причетних до організації авіашоу на Скнилівському аеродромі: першого заступника головнокомандувача Військово-повітряних сил Сергія ОНИЩЕНКА, колишнього головнокомандувача ВПС генерал-полковника запасу Віктора СТРЕЛЬНИКОВА, колишнього заступника головнокомандувача ВПС з бойової підготовки генерал-лейтенанта запасу Олександра ВОЛОШЕНКА і колишнього заступника начальника з бойової підготовки генерал-майора запасу Володимира АЛЕКСЄЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, такий вирок сьогодні оголосила колегія суддів зазначеного суду.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2002 року на військовому аеродромі Скнилів унаслідок падіння літака Су-27 загинули 77 осіб, зокрема 28 дітей. Ще 500 осіб визнані судом потерпілими.

24 червня 2005 року Військовий апеляційний суд Центрального регіону у Львові оголосив вирок шести льотчикам. На даний час покарання у в`язниці відбуває лише пілот Володимир ТОПОНАР.

Кримінальні справи щодо чотирьох генералів Генеральна прокуратура виділила в окреме провадження.

25 лютого цього року Військовий апеляційний суд Центрального регіону розпочав розгляд кримінальної справи за обвинуваченням чотирьох генералів ВПС України, причетних до організації авіашоу на Скнилівському аеродромі: С.ОНИЩЕНКА, В.СТРЕЛЬНИКОВА, О.ВОЛОШЕНКА і В.АЛЕКСЄЄВА.