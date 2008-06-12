Дендропарк «Олександрія» розширено за указом Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ "Про розширення території дендрологічного парку загальнодержавного значення «Олександрія».

Як повідомляє прес-служба Президента, Кабінету міністрів доручено забезпечити: підготовку у шестимісячний строк матеріалів та вирішення відповідно до законодавства питань щодо надання парку «Олександрія» у постійне користування земельної ділянки розміром 108,8 га за рахунок земель державної власності (запас), що знаходяться на території Пилипчанської сільської ради Білоцерківського району Київської області (урочище «Голендерня»); внесення у двомісячний строк у встановленому порядку змін до Положення про дендрологічний парк загальнодержавного значення «Олександрія» у зв`язку з розширенням його території; розроблення у 2008-2009 роках та внесення в установленому порядку відповідних змін до Проекту організації території дендрологічного парку загальнодержавного значення «Олександрія» з урахуванням розширення території цього парку.

Також уряд має передбачати під час розроблення проектів законів про державний бюджет України на 2009 та наступні роки кошти, необхідні для функціонування парку з урахуванням розширення його території.