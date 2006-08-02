75% шкіл готові до нового навчального року

На сьогодні, за оперативними даними, 75 відсотків шкіл готові до нового навчального року.

Такі дані оприлюднив міністр освіти Станіслав НІКОЛАЄНКО на нараді, присвяченій підготовці до нового навчального року закладів освіти у трьох регіонах – місті Києві, Житомирській та Київській областях.

За його словами, 1 вересня до 20,5 тисячі шкіл України прийде 5,1 мільйона учнів, а вперше за парти сяде 380 тисяч першокласників.

Говорячи про підготовку до нового навчального року, С.НІКОЛАЄНКО повідомив: “передбачено централізованих дотацій місцевим бюджетам на понад 150 мільйонів гривень для проведення ремонтів у навчальних закладах”.

Складна ситуація з ремонтами приміщень нині складається у професійно-технічній ланці освіти. За словами міністра, “третина з них ще не відремонтовані і є проблеми з їх фінансуванням, а десь 70 професійно-технічних закладів знаходяться в такому стані, що доцільно було б надати їм допомогу з резервного фонду Кабінету Міністрів”. За словами С.НІКОЛАЄНКА, ”торік проф-техосвіта отримала 8,3 мільйона гривень з резервного фонду на ремонт закладів. Але цього вкрай недостатньо, бо протягом багатьох років у багатьох закладах не проводилися ані поточні, ані капітальні ремонти”.

Міністр також відзначив, що нині активно проводиться в регіонах оснащення шкіл меблями, комп’ютерною технікою, підключенням до Інтернету тощо. В ході наради не залишилися поза увагою МОН і питання вчительських вакансій. Нині в країні їх близько трьох тисяч, але планується на ці місця набрати випускників педагогічних вищих навчальних закладів.

Київ, Київська та Житомирська області стали першими регіонами звіт яких щодо підготовки до навчального року було заслухано у МОН. Протягом найближчих днів відбудеться звітування усіх регіонів країни.