Центр Севастополя повністю знеструмлено

Як повідомляє прес-служба окупаційного «уряду», внаслідок цього, в даний час в Севастополі знеструмлено пр. Перемоги, Жидилова, Острякова і центр міста.

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Згідно з повідомленням, «Севенерго» і урядом Севастополя вживаються всі заходи для забезпечення теплопостачанням житлових будинків, збереження працездатності систем життєзабезпечення та функціонування соціальних об'єктів».