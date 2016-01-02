Центр Севастополя повністю знеструмлено

10:40, 02 січня 2016
Суспільство
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У зв'язку з аварійними роботами у мережах Кримської енергетичної системи диспетчером «Крименерго» введено в дію системну автоматику відключення навантаження.

Крым, Симферополь / Фото УНИАН

Як повідомляє прес-служба окупаційного «уряду», внаслідок цього, в даний час в Севастополі знеструмлено пр. Перемоги, Жидилова, Острякова і центр міста.

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Згідно з повідомленням, «Севенерго» і урядом Севастополя вживаються всі заходи для забезпечення теплопостачанням житлових будинків, збереження працездатності систем життєзабезпечення та функціонування соціальних об'єктів».

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