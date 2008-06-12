Пол МакКартні обіцяє знести дах українцям

"Субота обіцяє видатися веселою!"- так визначив свої відчуття перед концертом у Києві Пол МакКартні.

В ексклюзивному інтерв`ю, опублікованому на офіційному сайті концерту Independence Concert, Сер Пол розповів про свій виступ в Ліверпулі, останніх днях підготовки перед першим концертом в Україні, своїх очікуваннях від Independence Concert і перебування в Києві.

На запитання про свою програму виступу в Києві МакКартні вважав за краще зберігати інтригу до останнього: «Зараз я зберігаю програму в таємниці. Ми не хочемо видавати всі секрети до виступу, інакше не вийде сюрпризу. Тому я нічого не скажу!»

Після концерту МакКартні на початку червня в Ліверпулі британська преса написала, «що якби на стадіоні Анфілд в Ліверпулі був дах, його б зірвало». Відповідаючи на запитання про те, чи готовий він «зірвати дах» над Майданом Незалежності, якби він була, сер Пол сказав: «Звичайно, ми сподіваємося на це. Але ніж просто зривати дах Майдану, на цей раз ми повністю «знесемо дах» слухачам! Субота обіцяє видатися веселою. Я чекаю її з нетерпінням!».

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