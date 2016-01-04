На пунктах пропуску в зоні АТО знову черги: вишикувалися майже 900 автомобілів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

За даними відомства, сьогодні зранку для перетину лінії розмежування в КПВВ «Зайцеве» очікувало 300 транспортних засобів на в’їзд з неконтрольованої території та 250 - на виїзд. На КПВВ «Мар’їнка» перебувало 150 автомобілів на в’їзд та 100 - на виїзд. Перед контрольним пунктом «Новотроїцьке» черга незначна – спостерігалось 20 та 30 автомобілів на в’їзд та виїзд відповідно. На «Гнутовому» перебувало 20 транспортних засобів в напрямку в'їзду, черги на виїзд не було.

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Всі контрольні пункти в'їзду/виїзду працюють у штатному режимі, йдеться в повідомленні.

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