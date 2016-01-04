Кабмін заборонив прокат фільмів з акторами, що загрожують національній безпеці

Про це повідомляється в розпорядженні уряду №1143 про внесення змін до постанови про державне свідоцтво на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

Підставою для відмови у видачі свідоцтва, згідно з постановою, є наявність у фільмі матеріалів, які популяризують війну, насильство, жорстокість, фашизм і неофашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, всілякі шкідливі звички і порнографію.

Також уряд заборонив прокат фільмів Держкіно, що пропагують радянські й російські органи національної безпеки.

Читайте такожМінкульт оновив чорний список: до "заборонених" осіб віднесли фронтмена Limp Bizkit та боксера Роя Джонса

Крім того, Кабмін збільшив плату за видачу Держкіно прокатних свідоцтв на фільми в 5 разів - до 150-850 грн.

Як повідомляв УНІАН, до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, оприлюдненого Міністерством культури, увійшли Йосип Кобзон, Олег Газманов, Микита Міхалков, Володимир Кучеренко, Єгор Холмогоров, Михайло Хазін та ряд інших.

У серпні 2014 року прес-служба Нацради з телерадіомовлення повідомляла, що експертна комісія з питань поширення і демонстрації фільмів при Державному агентстві України з питань кіно переглядатиме всі російські фільми, телесеріали та міні-серіали і прийматиме рішення щодо видачі прокатних свідоцтв.