Горан Брегович потрапив до лікарні з переломом хребта

Відомий композитор Горан БРЕГОВИЧ сьогодні, 12 червня, доставлений з переломом хребта в бєлградський Клінічний центр.

За словами медиків, стан музиканта оцінюється як стабільний, без невралгічних ускладнень, повідомляють «Вести».

Тяжку травму 58-річний музикант одержав у дворі свого будинку в передмісті Белграду, впавши з 4-метрових сходів.

Популярність прийшла до Г.БРЕГОВИЧА у середині 1970-х, коли він створив одну з найпопулярніших в колишній Югославії рок-групу "Біло дугме" ("Білий гудзик"), але піднятися на міжнародний рівень йому допомогла дружба із знаменитим кінорежисером Еміром КУСТУРИЦЕЮ, до фільмів якого "Час циган" (1989 рік), "Мрії Арізони” (1993 рік) та "Андеграунд" (1995 рік) Г.БРЕГОВИЧ написав музику.

Переїхавши до Франції, Г.БРЕГОВИЧ зібрав "Оркестр для весіль та похоронів", що спеціалізується на етнічній музиці - циганській та балканській. Свого часу вона викликала справжню сенсацію в європейському музичному світі.