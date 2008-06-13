До середини грудня Міністерство оборони України розраховує одержати ескізний проект нового українського військового корабля класу “корвет”, спорудження якого обійдеться, приблизно, в 1,5 млрд. грн.

Про це в інтерв`ю газеті «Дело» від 12 червня 2008 р. повідомив генеральний директор підприємства «Укрспецекспорт» Сергій БОНДАРЧУК.

«В Україні створюють унікальний бойовий корабель – корвет. Він буде розроблений і збудований на Миколаївському кораблебудівному заводі в співпраці із зарубіжними компаніями. Як можливі партнери розглядаються найбільші підприємства Франції, Німеччини, Італії, Росії. Це корабель нового покоління, і він може стати основним кораблем українських ВМС. Головне, щоб в повному обсязі були виділені кошти», - сказав С.БОНДАРЧУК.

Водночас, він не уточнив, коли буде завершене спорудження корвета, зазначивши, що терміни залежать від фінансування цього проекту урядом. «Це питання до уряду. Поки не виділено достатньо коштів, говорити про дати не можна. Але щоб було зрозуміло, про які суми йдеться, я поясню: спорудження одного корвета обійдеться, приблизно, в 1,5 – 1,7 млрд. грн.»

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада 2007 року, командувач Військово-морськими Силами Збройних Сил України Ігор ТЕНЮХ повідомив, що планується створити новітній корабель із сучасною технікою, водотоннажністю до 3 тис. тонн, з дальністю плавання до 4,5 тис. миль і автономністю до 30 діб. За його словами, передбачено, що більшість устаткування виготовлятиметься в Україні, за винятком озброєння. При цьому він зазначив, що країна-партнер ще узгоджується. За словами І.ТЕНЮХА, протягом 2008 року має бути завершена технічна документація, а в 2009 планується закласти перший корабель.

Він також поінформував, що планується збудувати 10-14 корветів.

“Після цього наступить нова епоха ВМС із сучасними кораблями. Сильний флот – ознака сильної держави”, - сказав наголосив І.ТЕНЮХ.

Командувач ВМС підкреслив, що корабель класу “корвет” є оптимальним для ВМС України, і дозволяє виконувати завдання в акваторії як Чорного, так і Середземного моря.