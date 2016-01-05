Аксьонов в нецензурній формі висловив невдоволення відключеннями електрики на окупованому півострові

На засіданні "штабу" 4 січня в окупованому Росією Сімферополі він підвищував голос і нецензурно висловлювався, передає Крим.Реалії.

Зокрема, обурення Аксьонова викликало відключення світла за загальною схемою будинків, життєдіяльність яких повністю залежить від електрики.

«Підключіть будинки, які повністю електрифіковані, за окремою схемою – від мегаваттників. Підключіть! Говорили, б... , сто разів, доручення були дані, ніде ні чорта не працює! За вас за всіх працювати скоро доведеться самим. Добитися результату – немислима річ. Починаю дідуся Сталіна розуміти», – сказав так званий "голова" окупованого Росією Криму.

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Невдоволення Аксьонова викликає і відключення котелень.

Окупаційний голова Криму також обіцяє звільнити чиновників, які не виконують доручення "центрального штабу", і для решти чиновників проводити наради, "поки вони не почнуть нормально працювати".

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Раніше УНІАН повідомляв, що анексований Крим, станом на неділю, отримує 930 мегават електроенергії при потребі до 1350 мегават, в години пік, як і раніше проводяться відключення.