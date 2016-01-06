На Дніпропетровщині у пасажира автобуса вилучили 11 гранат

Про це йдеться в повідомленні відділу управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що 5 січня о 17:45 співробітники поліції спільно з працівниками СБУ зупинили на блокпосту пасажирський автобус сполученням «Красноармійськ - Дніпропетровськ».

В автобусі в якості пасажира перебував чоловік з військовим рюкзаком, який викликав підозру правоохоронців.

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Під час огляду його особистих речей у рюкзаку в поліетиленовому пакеті було виявлено 9 гранат РГД-5, 2 гранати Ф-1 та 11 запалів до них.

Після виявлення боєприпасів на місце події була викликана слідчо-оперативна група, яка задокументувала цей факт. Боєприпаси було вилучено.

Затриманим виявився 20-річний військовослужбовець, мешканець Чернігівської області. Його доставлено до Межівського відділення поліції. Проводиться перевірка.