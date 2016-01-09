В Україні оголосили штормове попередження
10:20, 09 січня 2016Суспільство
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Як повідомляє Укргідрометцентр, вдень на дорогах більшої частини країни очікується ожеледиця.
На Лівобережній Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с / Фото УНІАН
Сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.
Як повідомляє Укргідрометцентр, вдень на дорогах більшої частини країни очікується ожеледиця.
На Лівобережній Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. У східних областях та на Закарпатті місцями ожеледиця.
Вдень температура буде від 2 до 4, а вночі від 7 до 9 градусів морозу.
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У південних регіонах температура повітря становитиме від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла вдень, і від 3 до 5 градусів морозу вночі.
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