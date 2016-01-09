В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вдень на дорогах більшої частини країни очікується ожеледиця.

На Лівобережній Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. У східних областях та на Закарпатті місцями ожеледиця.

Вдень температура буде від 2 до 4, а вночі від 7 до 9 градусів морозу.

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У південних регіонах температура повітря становитиме від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла вдень, і від 3 до 5 градусів морозу вночі.