У Почаївській лаврі 10 січня десятки хорів із храмів Західної України заспівають рідкісні українські колядки

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, вечірнє богослужіння розпочнеться о 17.00 в Преображенському соборі Почаївської лаври і триватиме прославленням Богонемовля Христа різдвяними піснями - колядками.

"Це незвичайне богослужіння, традиція, яка існує лише в Україні. Після піснеспівів кілька десятків хорів з храмів і монастирів Західної України поперемінно будуть славити Різдво Христове співом колядок. Монастирський храм заповнять тисячі паломників з усіх куточків України. А сам спів колядок триватиме далеко за північ", - розповів голова Синодального інформаційного відділу УПЦ єпископ Климент (Вечеря).

Також він зазначив, що разом з численними паломниками зі всієї України цього вечора у Почаєві молитиметься Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій.

На богослужінні присутні почують як відомі, так і рідкісні стародавні українські колядки.