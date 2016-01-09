На Сумщині насипало до півметра снігу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це йшлося сьогодні під час обласної відео-селекторної наради з питань оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з ускладненням погодних умов, яку провів перший заступник голови ОДА Олександр Марченко.

Згідно із повідомленням, усі служби Сумської області з ранку 8 січня працюють у посиленому режимі і готові протистояти черговим викликам негоди.

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За словами заступника директора департаменту цивільного захисту населення ОДА Сергія Лукашенка, за останні два дні у місті Ромни товщина снігового покрову становила 55 см, у м. Лебедин – 30 см, у м. Суми – 23 см, у м. Глухів – 20 см. Найбільша кількість опадів випала на півдні області.

«Значна кількість опадів у вигляді мокрого снігу ускладнила функціонування всіх об’єктів життєзабезпечення та господарювання. Масових пошкоджень в електричних мережах області не зареєстровано. Станом на 10.00 9 січня до проведення снігоочищувальних робіт було залучено 210 одиниць інженерної, спеціальної та автомобільної техніки та 1 тисяча 100 чоловік особового складу», – зазначили у прес-службі ОДА.

Жодна дорога на Сумщині через негоду не закрита.

Безперебійна доставка продуктів харчування до магазинів, розташованих у населених пунктах Сумщини з обмеженим транспортним сполученням внаслідок снігових заметів, організована з використанням техніки підвищеної прохідності.

Стале функціонування систем життєзабезпечення контролюють 43 аварійно-відновлювальні бригади компаній «Сумиобленерго», «Укртелеком» та «Сумигаз».

Марченко доручив керівникам місцевих органів влади в районах та містах невідкладно вживати всіх заходів для безумовного забезпечення життєдіяльності населених пунктів області в умовах негоди.

Також 11-12 січня на Сумщині очікується ускладнення погодних умов, на дорогах ожеледиця, вночі та вранці у східних областях України, зокрема у Сумській – місцями сильний сніг (подекуди з дощем), налипання мокрого снігу.

У зв’язку з цим ОДА закликала водіїв без необхідності не виїжджати на дороги.

За інформацією Сумського автовокзалу, через сильні снігопади 8 січня по області в рейси не вийшли близько половини, а часом - до 80% автобусів.