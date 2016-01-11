В Україні з початку року від переохолодження та обморожень померли 5 людей.

Про це повідомили УНІАН в Українському науково-практичному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я.

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Зокрема, згідно з повідомленням, в лікувальні заклади з діагнозом "переохолодження" та "обмороження" було госпіталізовано 547 осіб, з них 5 – померли.

Загалом станом на 11 січня за медичною допомогою до лікарів звернулися 653 особи, які постраждали від переохолодження та обморожень.

Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області, за даними ОДА, станом на 11 січня зареєстровано 120 випадків переохолодження громадян, з них 93 особи були госпіталізовані, 24 – відмовилися від госпіталізації, 3 людей загинуло.