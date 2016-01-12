Половина громадян України вважає, що за два роки зросла готовність українців до захисту власних прав і свобод - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені в ході Публічної дискусії на тему: «Громадський порядок денний для нової України» результати загальнонаціонального опитування громадської думки, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з опитуванням, лише 9% вважає, що ця готовність зменшилася, а на думку 30% вона залишилася без змін.

Так само половина (50,5%) опитаних вбачає збільшення готовності громадян об’єднуватися в громадські організації та ініціативи, 8% вважає, що така готовність зменшилася і 27% - залишилася без змін.

Читайте також63% українців вважають, що діяльність партій в країні не відповідає демократичним стандартам - опитування

Також 57% населення бачать зростаючу готовність населення до безоплатного витрачання часу на суспільно корисні справи, 8% зазначають зменшення, 23% - відсутність змін.

Крім того, 41% населення бачать більшу зосередженість людей на громадській діяльності, 8% думають, що вона стала меншою, і 34% - залишилася без змін.

43% населення упевнені, що зросла готовність громадян до активної участі в політиці, 10% - зменшилася, 32% - залишилася без змін.

Читайте такожТорік 6% українців пережили обстріли й бомбардування – опитування

Крім того, більшість населення (56%) вважає, що за останні два роки зросла готовність громадян до участі в масових акціях протесту чи підтримки, 12% бачать зменшення такої готовності і 23% - відсутність змін.

Водночас реальні зміни у готовності населення брати участь у різних формах громадської активності виявилися істотно скромнішим. За самооцінками, суттєво зросла лише готовність до захисту власних прав, свобод та гідності ( 33%) та готовність до пожертвування особистих коштів на корисні справи - 41%.

Крім того, дещо зросла готовність до власного безоплатного волонтерства: 22% вважають, що підвищилася, а 12% - що навпаки, зменшилася; до їхнього об’єднання у громадські організації (18% - що зросла, 12% - що зменшилася); до їхньої участі у місцевих справах громади (20% - що зросла, 12% - що зменшилася). За оцінками населення, не відбулося змін у їх власній готовності до участі у масових акціях протесту чи підтримки (20% зазначили зростання своєї готовності, а 18% - навпаки, зниження); у готовності до власної участі у контролі за діяльністю влади (16% зазначили зростання, 14% - зменшення), загалом у зосередженні на громадській діяльності (13% зазначили зростання, 15% - зниження).

Читайте такожЕкономіка України у 2016 році може зрости майже на 3% - експерти

Опитування засвідчило, що за останні роки незначною мірою збільшився відсоток населення, що приділяє власний час безоплатній волонтерській діяльності ( 10% у 2012 році і 13% у 2015 році). Проте значно збільшився час, який волонтери приділяють громадській діяльності: у 2012 році лише 6% волонтерів щотижнево витрачали кілька годин на волонтерську діяльність, у 2015 році - 28%. У 2012 році віддавали гроші на різні благодійні цілі 23% українців, у 2014 - 41%, у 2015 - 47%.

Читайте такожСоціологи: Довіра українців до влади за рік радикально впала, лідери довіри - волонтери і церква

Опитування проводилося у 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім АРК та тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей. Загалом опитано 2040 респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,3%.