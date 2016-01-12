Росія відмовилася видати Україні сина Джемілєва

Про це заявив його адвокат Микола Полозов у своєму "Твіттері". Це був другий запит про екстрадицію. Далі очікується суду про умовно дострокове звільнення.

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Росія відмовилася видати Україні мого підзахисного Хайсера Джемилова з повторного экстрадиционному запитом. Тепер очікуємо суду по УДО. — Микола Полозов (@Moscow_advokat) January 12, 2016

Як повідомляв УНІАН, Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув 44-річний будівельник Февзі Едемов. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У Меджлісі кримських татар заявили, що це було вбивство, скоєне з необережності.

Після анексії Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера Джемілєва як вбивство з необережності й постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого. Однак Росія відмовляється його виконувати.

У вересні 2014 року Хайсера вивезли з кримського СІЗО до Краснодарського краю РФ, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини і слідчих органів України.

10 червня Краснодарський крайовий суд засудив його до 5 років позбавлення волі. 2 вересня Верховний суд Росії скоротив строк ув'язнення Джемілєву до 3,5 років.