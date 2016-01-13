Захарченко анонсував видачу паспортів "ДНР" (відео)
20:34, 13 січня 2016Суспільство
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Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко заявив, що незабаром жителям окупованих територій будуть видавати "паспорти "ДНР".
REUTERS
Про це Захарченко заявив в інтерв'ю одному з каналів бойовиків.
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"Найближчим часом буде постанова "радміну", яку потім затвердить "народна рада", про видачу "паспортів зразка "ДНР", - сказав ватажок бойовиків "ДНР".
Нагадаємо, на початку травня 2015 року лідери так званої "Луганської народної республіки" почали видавати свої "паспорти".
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