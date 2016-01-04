Нідерланди опублікують остаточну доповідь щодо катастрофи MH17 навесні 2016 року - постпред України в ООН

Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко в інтерв'ю виданню «Апостроф».

«Звісно ж, ми просуватимемо це питання (створення міжнародного трибуналу над винними в катастрофі літака MH17 - УНІАН). Причому спільно з державами-ініціаторами цієї ідеї», - сказав він.

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«Але для того, щоб робити в цьому напрямі конкретні кроки, необхідно дочекатися звіту групи експертів, яка зараз працює над питанням Boeing. Крім того, потрібно дочекатися остаточної доповіді Нідерландів, яка, наскільки мені відомо, має з'явитися навесні 2016 року», - додав Єльченко.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 осіб, які перебували на борту літака, загинули.

Більшість жертв – піддані Нідерландів. Король Нідерландів Віллем-Александр заявив, що сім'ї загиблих у літаку «Малайзійських авіаліній» MH17 очікують притягнення винних до відповідальності.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія 29 липня 2015 року на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія й Україна продовжать пошуки механізму для притягнення до відповідальності тих, хто збив «Боїнг».

11 серпня 2015 року Рада безпеки Нідерландів повідомила, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, які можуть належати ракеті з ЗРК «Бук». Ці частини було знайдено під час попередньої місії на сході України і перебувають в розпорядженні слідчої групи MH17 і Ради безпеки Нідерландів.

13 жовтня 2015 року на військово-повітряній базі Нідерландів голова Ради безпеки Нідерландів Чіббе Яустра оприлюднив звіт про розслідування катастрофи рейсу МН17, в якому зазначається, що літак «Малайзійських авіаліній» був збитий в повітрі ракетою «Бук».