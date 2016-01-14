У Харкові з ініціативи депутатів "Відродження" харчування школярів молодших класів залишиться безкоштовним

Влада Харкова прийняла рішення про фінансування з місцевого бюджету харчування школярів 1-4 класів у 2016 році. Відповідне рішення було прийнято 13 січня на сесії Харківської міської ради.

Як зазначив голова міської організації партії «Відродження» Володимир Скоробагач, в попередні роки державний бюджет передбачав кошти для харчування школярів молодших класів.

«Я знаю, що ініціатива профінансувати шкільні сніданки йшла від представників партії «Відродження», зокрема, від Харківського міського голови Геннадія Кернеса. І представники фракції в міській раді беззаперечно підтримали цю ініціативу. Я впевнений, що тепер з Харкова повинні брати приклад і інші міста», - підкреслив Володимир Скоробогач.

Директор Департаменту освіти Ольга Деменко уточнила, що кошти у розмірі 65 млн грн будуть виділені з міського бюджету.