ЗМІ: Після завершення новорічних свят вулиці Севастополя знову занурилися в пітьму (фото)

Про це повідомляє Крим.Реалії.

13 січня стало останнім днем, коли в місті працювала святкова ілюмінація.

Як розповіли місцеві жителі, 13 січня були включені ліхтарі на центральних вулицях міста, проте вже 14 січня головна вулиця міста - Велика Морська - знову залишилася без освітлення. В інших районах міста вуличні ліхтарі не включалися і в святкові дні.

Напередодні повідомлялося, що у Севастополі, у зв'язку зі зниженням оперативного ліміту енергопостачання, ввели графік відключень міських районів з періодичністю три години через три.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що очолюване ним відомство працює над новим договором про постачання електроенергії в Крим і розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі.

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При цьому він допустив, що в договорі після слова "Крим" в дужках буде зазначено "Україна".

Держкомпанія "Укренерго" 8 грудня підключила до роботи одну з чотирьох ЛЕП в напрямку анексованого Росією Криму.

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29 листопада держкомпанія "Укренерго" відновила лінію електропередач 220 кВ "Каховська - Титан" і заявила про готовність відновити енергопостачання Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак такої домовленості не було досягнуто.

6 грудня Чубаров заявив, що учасники блокади Криму дозволили частково відновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ "Каховська - Титан".