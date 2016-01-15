Суд засудив росіянина-розвідника до 13 років в'язниці: передавав дані про дислокацію ЗСУ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Генеральна прокуратура України забезпечила якісне підтримання державного обвинувачення, за результатами якого 14.01.2016 року Попаснянський районний суд Луганської області виніс вирок та визнав винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 і ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 437 КК України, громадянина Російської Федерації, якому призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна", - наголошується у повідомленні.

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Зокрема, у ГПУ повідомили, що громадянин РФ визнаний винним у тому, що він протягом 2015 року брав особисту участь у незаконних збройних підрозділах терористичної організації «ЛНР» (батальйон «Призрак» та «1-й козачий полк імені Платова»), де здійснював розвідку позицій військовослужбовців Збройних сил України для подальшого їх ураження, тобто брав участь у веденні за попередньою змовою групою осіб агресивної війни проти України.

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Кримінальне провадження було розслідувано управлінням з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, представники якого підтримували державне обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, раніше суд засудив до 14 років в'язниці "Грішника", який брав участь у захопленні донецького аеропорту.