Рестораном у Буркіна-Фасо, на який напали терористи, володіли українці - МЗС

Українська сім'я, яка загинула в Буркіна-Фасо, володіла рестораном, на який напали терористи. Про це повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Євген Ігнатовський, пише "112 Україна".

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"За наявною інформацією, загиблі громадяни були вихідцями з Харкова. Зараз відомо, що одна громадянка і дитина разом з чоловіком, громадянином іншої держави, тимчасово проживали в Уагадугу. Вони були власниками ресторану, який став об'єктом нападу терористів", - сказав він.

За словами Ігнатовського, зараз дипломатичні представництва вживають заходів по репатріації тіл загиблих на Батьківщину.

За даними місцевих ЗМІ, заклад Cappuccino був дуже популярним серед іноземців, які проживають у Буркіна-Фасо, і став першим місцем, яке атакували терористи.

Як повідомляв УНІАН, під час атаки ісламістів на готель і кафе в Уагадугу загинули 27 людей з 18 країн. Серед них була українська сім'я з чотирьох осіб, у тому числі 9-річна дитина.

Відповідальність за напад взяло терористичне угрупування "Аль-Каїда", яка назвала атаку "помстою Франції та невірному Заходу".