У школах Рівного відсьогодні оголосили карантин
10:27, 18 січня 2016Суспільство
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У школах Рівного в зв’язку з перевищенням рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання (ГРВІ) з 18 січня запроваджено карантин.
УНИАН
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненського міськвиконкому, відповідне рішення напередодні ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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Карантин триватиме до 22 січня. Після цього буде прийнято рішення про його продовження чи припинення.
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