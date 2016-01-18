У школах Рівного відсьогодні оголосили карантин

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненського міськвиконкому, відповідне рішення напередодні ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Карантин триватиме до 22 січня. Після цього буде прийнято рішення про його продовження чи припинення.