До Савченко в СІЗО викликали лікарів

Про це повідомив в Твіттері один з її адвокатів Марк Фейгін. "Вийшов від Савченко з СІЗО-3. Були лікарі, їй прокапали глюкозу двічі, вона почувається краще. Передає всім привіт", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, російський суд продовжив арешт Надії Савченко до середини весни. В знак протесту проти продовження терміну утримання під вартою українка оголосила наприкінці грудня 2015 року голодування і вже втратила 15 кг.