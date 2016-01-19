До Савченко в СІЗО викликали лікарів
16:27, 19 січня 2016Суспільство
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Українській льотчиці і народному депутату Надії Савченко, яка продовжує голодувати у СІЗО-3 в російському місті Новочеркаськ, прокапали глюкозу.
REUTERS
Про це повідомив в Твіттері один з її адвокатів Марк Фейгін. "Вийшов від Савченко з СІЗО-3. Були лікарі, їй прокапали глюкозу двічі, вона почувається краще. Передає всім привіт", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, російський суд продовжив арешт Надії Савченко до середини весни. В знак протесту проти продовження терміну утримання під вартою українка оголосила наприкінці грудня 2015 року голодування і вже втратила 15 кг.
Вийшов від Савченко з СІЗО-3. Були лікарі, їй прокапали глюкозу двічі, вона почувається краще. Передає всім привіт #FreeSavchenko
— Mark Feygin (@mark_feygin) January 19, 2016
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