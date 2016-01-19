На Луганщині на 6 років посадили бойовика "ЛНР"

Місцевий житель Лисичанська із червня 2014 року брав активну участь у діяльності незаконному збройному формуванні, обіймаючи посаду оперативного працівника "ЛНР". Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

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У ході досудового розслідування також з'ясувалося, що обвинувачений, за попередньою змовою з іншими представниками зазначеного формування, скоїв незаконне викрадення людини та незаконне заволодіння транспортним засобом потерпілого.

Постановою апеляційного суду Луганської області 18 січня вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Обвинувачення висунуто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 146 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування, незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб, незаконне викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб).